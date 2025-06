UBS-Aktie tiefer: Anscheinend Daten von 130'000 Mitarbeitenden nach Hackerangriff veröffentlicht

Darunter ist auch die Direkttelefonnummer von UBS-CEO Sergio Ermotti, wie die Westschweizer Zeitung "Le Temps" am Mittwoch berichtete.

Die Cyberattacke auf das UBS-Spinoff durch die Ransomware-Gruppe Worldleaks war vergangene Woche bekannt geworden. Dabei wurden sensible Unternehmensdaten entwendet, betroffen waren auch 19 weitere Firmen.

Die Hacker behaupteten, sie hätten über 1,9 Millionen Dateien und insgesamt 909,6 Gigabyte Daten gestohlen. Ein zweites veröffentlichtes File enthielt 230'050 Rechnungszeilen der Genfer Bank Pictet, allerdings ohne Angaben zu den Kunden.

Chain IQ teilte mit, Gegenmassnahmen eingeleitet zu haben. Das Unternehmen informierte zudem die Polizei und alarmierte betroffene Firmenkunden.

Das 2013 gegründete Unternehmen mit Sitz in Baar ging als Spin-off aus der UBS hervor. Es unterhält weitere Niederlassungen in der Schweiz, in Europa, in der Asien-Pazifik-Region sowie in New York. Zu den Kunden in der Schweiz zählen laut eigenen Angaben neben der UBS auch Manor und Implenia.

An der SIX fällt die UBS-Aktie zwischenzeitlich um 2,71 Prozent auf 25,27 Franken.

to/rw

Zug (awp)