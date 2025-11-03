Solvalor 61 nimmt 176 Millionen Franken auf

Lausanne (awp) - Der Immobilienfonds Solvalor 61 hat eine Ende September angekündigte Kapitalerhöhung von 176 Millionen Franken erfolgreich abgeschlossen. Alle 725'335 neu auf den Markt gebrachten Anteile seien gezeichnet worden, hiess es in einer Mitteilung vom Montagabend.

Das neu aufgenommene Kapital werde hauptsächlich dafür eingesetzt, um neue Immobilien zu erwerben sowie um Bau- und Sanierungsprojekte zu finanzieren, teilte Solvalor 61 mit. Zudem werde der Emissionserlös zur Rückzahlung eines Teils der Hypothekenschuld verwendet.

Die neuen Anteile werden laut den Angaben am 5. November 2025 an der Six Swiss Exchange liberiert und kotiert.

