Socket Mobile Aktie 4768240 / US83368E2000
23.10.2025 03:19:20
SOCKET MOBILE, INC. Q3 Sales Decline
Socket Mobile
0.87 EUR 6.75%
(RTTNews) - SOCKET MOBILE, INC. (SCKT) announced Loss for third quarter of -$1.20 million
The company's earnings totaled -$1.20 million, or -$0.15 per share. This compares with -$1.12 million, or -$0.15 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 19.6% to $3.11 million from $3.87 million last year.
SOCKET MOBILE, INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$1.20 Mln. vs. -$1.12 Mln. last year. -EPS: -$0.15 vs. -$0.15 last year. -Revenue: $3.11 Mln vs. $3.87 Mln last year.
