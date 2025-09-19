Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Milliardenbewertung 19.09.2025 08:21:37

SMG-Aktie: Ausgabepreis für IPO am oberen Ende der Spanne

Die SMG Swiss Marketplace Group hat den Emissionspreis für ihren Börsengang bei 46 Franken je Aktie festgesetzt.

Damit kam der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne von 43 bis 46 Franken zu liegen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Der Börsengang sei mehrfach überzeichnet gewesen, hiess es. Die Aktien werden ab dem heutigen Freitag unter dem Tickersymbol "SMG" an der SIX Swiss Exchange kotiert und gehandelt. Die Aufnahme in den SPI erfolgt dann am Montag, 22. September.

Der Ausgabepreis von 46 Franken entspricht laut Mitteilung einer Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden bei der Kotierung, teilte die Betreiberin von Plattformen wie Homegate, Autoscout24 und Ricardo mit. Der Freefloat soll bei rund 20 Prozent liegen, wird die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt steige er auf bis zu 23 Prozent.

Angeboten werden 19,6 Millionen bestehende Aktien, die von den bisherigen Eigentümern Mobiliar und Ringier stammen. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von fast 3 Millionen Aktien, bereitgestellt von General Atlantic und Ringier.

Zusätzlich gab SMG eine Reihe von neuen Verwaltungsräten bekannt. So stossen Tracey Fellows, Malte Krüger, Stefan Räbsamen und Barbara Stamm neu in das Gremium. Jörn Nikolay bleibt VR-Präsident. Die bisherigen Mitglieder Pietro Supino und Marc Walder komplettieren den neuen Verwaltungsrat.

Mobiliar reduziert Anteil an SMG zu Börsengang auf unter 20 Prozent

Die Versicherung Mobiliar reduziert ihren Anteil an der SMG Swiss Marketplace Group zum Börsengang auf unter 20 Prozent. Der Aktienanteil sinke von 29,3 auf nun 19,3 Prozent, teilte die SMG-Mitgründerin am Freitag mit.

Da die Aktien zum sogenannten Initial Public Offering (IPO) von der Mobiliar und dem Verlagshaus Ringier kommen, dürfte auch Ringier den Anteil um 10 Prozentpunkte reduziert haben. Basierend auf dem Ausgabepreis von 46 Franken je Aktie fliessen damit beiden Unternehmen rund 451 Millionen Franken zu.

Die Mobiliar ist laut der Mitteilung überzeugt vom Geschäftsmodell der Online-Marktplätze von SMG und glaubt an die weitere Wertentwicklung des Unternehmens. Der Versicherer bleibt bedeutender Aktionär und ist unverändert mit einem Sitz im Verwaltungsrat vertreten.

Bern/Zürich (awp)

IPO voraus: Swiss Marketplace Group SMG will an der SIX starten

Bildquelle: Profit_Image / Shutterstock.com
