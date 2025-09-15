SkyWest Aktie 970855 / US8308791024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.09.2025 15:28:14
SkyWest To Invest In Maeve Aerospace To Advance Sustainable Regional Aviation Solutions
(RTTNews) - SkyWest, Inc. (SKYW), the holding company for SkyWest Airlines, SWC, and SkyWest Leasing, announced Monday that it has entered into a strategic agreement as an equity investor in Dutch startup Maeve Aerospace B.V., reinforcing its commitment to the advancement of modern, economic regional aviation solutions.
"This investment, made by the largest regional airline in the world, not only validates our vision but also establishes a partnership that supports the development of the MAEVE Jet by providing important input from an operator to generate a real impact in the market and for more sustainable air travel," said Martin Nuesseler, Maeve Chief Technology Officer.
Maeve Aerospace's newly launched Maeve Jet could transform the regional aviation sector in the future. Maeve Jet is an 80-seat hybrid-electric regional aircraft that will target the replacement of today's regional jets.
As part of the agreement, SkyWest will have exclusive Maeve launch customer rights. SkyWest will lend Maeve its extensive operations, performance, and design expertise through the development phase. The partnership also enhances SkyWest's long-term fleet replacement strategy.
Nachrichten zu SkyWest Inc.
|
23.07.25
|Ausblick: SkyWest verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: SkyWest legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.04.25
|Ausblick: SkyWest legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.04.25
|Erste Schätzungen: SkyWest legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SkyWest Inc.
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen freundlich -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Leitindex präsentiert sich zum Wochenstart etwas schwächer, während der DAX nicht vom Fleck kommt. Die US-Aktienmärkte zeigen sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den grössten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}