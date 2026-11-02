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02.11.2026 12:26:34
SIX-Handel SPI sackt ab
Aktuell agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.
Am Montag fällt der SPI um 12:06 Uhr via SIX um 0.12 Prozent auf 20’822.96 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.639 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.554 Prozent leichter bei 20’731.49 Punkten, nach 20’847.01 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20’731.49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’844.62 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht
Der SPI wies vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Wert von 19’397.24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 20’161.16 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16’982.04 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 14.15 Prozent. Bei 20’918.26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 10.47 Prozent auf 34.30 CHF), Autoneum (+ 8.26 Prozent auf 128.40 CHF), Medartis (+ 6.90 Prozent auf 103.80 CHF), DocMorris (+ 6.79 Prozent auf 16.36 CHF) und MCH (+ 6.09 Prozent auf 6.62 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ASMALLWORLD (-30.00 Prozent auf 0.98 CHF), Arbonia (-11.22 Prozent auf 3.68 CHF), Cembra Money Bank (-7.46 Prozent auf 82.50 CHF), OC Oerlikon (-7.25 Prozent auf 4.99 CHF) und Molecular Partners (-5.88 Prozent auf 2.72 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SPI
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 766’620 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 355.452 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
SPI-Fundamentaldaten
Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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