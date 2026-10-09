Infomaniak Aktie 160960505 / CH1609605055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SPI aktuell
|
09.10.2026 17:58:15
SIX-Handel: Letztendlich Pluszeichen im SPI
Der SPI befand sich letztendlich im Aufwärtstrend.
Zum Handelsende bewegte sich der SPI im SIX-Handel 1.06 Prozent fester bei 19’542.69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.442 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19’531.02 Zählern und damit 0.996 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19’338.33 Punkte).
Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 19’562.52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’467.34 Punkten lag.
SPI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0.489 Prozent nach oben. Der SPI stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 19’510.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der SPI auf 19’998.19 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17’391.43 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7.13 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Punkten.
SPI-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 23.08 Prozent auf 0.80 CHF), Schlatter Industries (+ 10.00 Prozent auf 22.00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6.43 Prozent auf 29.80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5.27 Prozent auf 7.59 CHF) und SoftwareONE (+ 5.19 Prozent auf 9.12 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Infomaniak (-7.92 Prozent auf 75.47 CHF), ams-OSRAM (-6.64 Prozent auf 21.10 CHF), MindMaze Therapeutics (-3.51 Prozent auf 0.14 CHF), Klingelnberg (-3.27 Prozent auf 10.35 CHF) und Carlo Gavazzi (-3.03 Prozent auf 160.00 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SPI
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3’474’879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 314.495 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick
Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11.77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu EvoNext Holdings AG
|
09.10.26
|SIX-Handel: Letztendlich Pluszeichen im SPI (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags (finanzen.ch)
|
09.10.26
|SPI aktuell: Anleger lassen SPI zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|SIX-Handel SPI fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu EvoNext Holdings AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ASMALLWORLD am 09.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19’542.69
|1.06%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.