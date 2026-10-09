SIX-Handel: Letztendlich Pluszeichen im SPI

Zum Handelsende bewegte sich der SPI im SIX-Handel 1.06 Prozent fester bei 19’542.69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.442 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19’531.02 Zählern und damit 0.996 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19’338.33 Punkte).

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 19’562.52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’467.34 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0.489 Prozent nach oben. Der SPI stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 19’510.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der SPI auf 19’998.19 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17’391.43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7.13 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 23.08 Prozent auf 0.80 CHF), Schlatter Industries (+ 10.00 Prozent auf 22.00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6.43 Prozent auf 29.80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5.27 Prozent auf 7.59 CHF) und SoftwareONE (+ 5.19 Prozent auf 9.12 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Infomaniak (-7.92 Prozent auf 75.47 CHF), ams-OSRAM (-6.64 Prozent auf 21.10 CHF), MindMaze Therapeutics (-3.51 Prozent auf 0.14 CHF), Klingelnberg (-3.27 Prozent auf 10.35 CHF) und Carlo Gavazzi (-3.03 Prozent auf 160.00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3’474’879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 314.495 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11.77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch