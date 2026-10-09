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SPI aktuell 09.10.2026 17:58:15

SIX-Handel: Letztendlich Pluszeichen im SPI

SIX-Handel: Letztendlich Pluszeichen im SPI

Der SPI befand sich letztendlich im Aufwärtstrend.

Carlo Gavazzi
158.09 CHF -2.16%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende bewegte sich der SPI im SIX-Handel 1.06 Prozent fester bei 19’542.69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.442 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19’531.02 Zählern und damit 0.996 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19’338.33 Punkte).

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 19’562.52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’467.34 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0.489 Prozent nach oben. Der SPI stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 19’510.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der SPI auf 19’998.19 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17’391.43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7.13 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 23.08 Prozent auf 0.80 CHF), Schlatter Industries (+ 10.00 Prozent auf 22.00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6.43 Prozent auf 29.80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5.27 Prozent auf 7.59 CHF) und SoftwareONE (+ 5.19 Prozent auf 9.12 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Infomaniak (-7.92 Prozent auf 75.47 CHF), ams-OSRAM (-6.64 Prozent auf 21.10 CHF), MindMaze Therapeutics (-3.51 Prozent auf 0.14 CHF), Klingelnberg (-3.27 Prozent auf 10.35 CHF) und Carlo Gavazzi (-3.03 Prozent auf 160.00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3’474’879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 314.495 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11.77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
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Long 12’940.53 13.77 SI7B8U
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 21.10 -6.64% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0.80 23.08% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 29.80 6.43% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1’060.00 2.42% Barry Callebaut AG (N)
Carlo Gavazzi Holding AG 160.00 -3.03% Carlo Gavazzi Holding AG
Curatis AG 19.70 -0.76% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2.19 -1.35% EvoNext Holdings AG
Infomaniak SA Act nom -B- 75.47 -7.92% Infomaniak SA Act nom -B-
Klingelnberg AG 10.35 -3.27% Klingelnberg AG
MindMaze Therapeutics 0.14 -3.51% MindMaze Therapeutics
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 7.59 5.27% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 366.60 1.55% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 22.00 10.00% Schlatter Industries AG
SoftwareONE 9.12 5.19% SoftwareONE
UBS 39.85 1.57% UBS

ASMALLWORLD am 09.10.2026

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