SGS-Aktie höher: Neuer Hauptsitz wird am 29. Januar 2026 eröffnet

Der Anlass wird von CEO Géraldine Picaud geleitet, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

SGS hatte den Wegzug aus Genf damit begründet, dass das Gebäude dort zu gross und zu teuer sei. Zudem sei Zug näher am Flughafen Zürich. Ein Stellenabbau sei mit der Verlegung des Hauptsitzes nicht verbunden.

An der SIX geht es für Aktien von SGS zeitweise 0,07 Prozent auf 80,76 CHF nach oben.

Genf (AWP)