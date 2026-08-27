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27.08.2026 08:24:40
SENTIMENT/US-Privatanleger werden immer skeptischer
DOW JONES--Die US-Privatanleger trauen dem Braten an der Börse immer weniger. Wie der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) unter Privatanlegern zu entnehmen ist, ist der Bärenanteil auf sehr hohe 44,4 von bereits hohen 39,9 Prozent gestiegen. Das Bullenlager verkleinerte sich auf 32,9 Prozent von 35,5 Prozent in der Vorwoche. Damit sind 22,6 Prozent neutral gestimmt nach 24,6 Prozent in der Vorwoche.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2026 02:25 ET (06:25 GMT)
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