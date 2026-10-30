Sensient Technologies Boosts FY26 EPS Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Friday, Sensient Technologies Corp. (SXT) raised its earnings guidance for the full-year 2026, while maintaining annual revenue growth outlook.

For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $4.15 to $4.20 per share, up from the prior forecast range of $4.10 to $4.20 per share.

Meanwhile, the company continues to expect revenue growth in the high single-digits to low double-digits in local currency. Local currency adjusted earnings growth is now expected in the mid-teen to high teen growth.

In Friday's pre-market trading, SXT is trading on the NYSE unchanged at $131.53.

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