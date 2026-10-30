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30.10.2026 12:51:12
Sensient Technologies Boosts FY26 EPS Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Friday, Sensient Technologies Corp. (SXT) raised its earnings guidance for the full-year 2026, while maintaining annual revenue growth outlook.
For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $4.15 to $4.20 per share, up from the prior forecast range of $4.10 to $4.20 per share.
Meanwhile, the company continues to expect revenue growth in the high single-digits to low double-digits in local currency. Local currency adjusted earnings growth is now expected in the mid-teen to high teen growth.
In Friday's pre-market trading, SXT is trading on the NYSE unchanged at $131.53.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Sensient Technologies CorpShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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