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Geändert am: 06.11.2026 09:37:39
Baisse im Technologiesektor: SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel nach. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag in Rot.So eröffnete der SMI 1,78 Prozent leichter bei 14’701,05 Punkten und bleibt auch im Anschluss tief in der Verlustzone.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI weisen zeitweise rote Vorzeichen aus.
Tiefrote Vorgaben der Wall Street und aus Asien lassen auch den an sich defensiven Schweizer Aktienmarkt nicht kalt. In den USA ist der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 am Vortag so stark eingebrochen wie seit dem Corona-Crash im März 2020 nicht mehr. Für den Halbleiterindex SOX ging es sogar um mehr als 12 Prozent abwärts. Technologielastige Börsen in Asien wie Südkorea und Japan sacken zum Wochenschluss ebenfalls deutlich ab. "Investoren strömten alle gleichzeitig zum Ausgang", fasst eine Händlerin laut awp zusammen.
Die Konsolidierung an den internationalen Aktienmärkten gewinnt zunehmend an Dynamik. Besonders der Halbleiter- und KI-Sektor gerät unter erheblichen Verkaufsdruck. "Die Anleger erkennen, dass sich mit den US-Zwischenwahlen auch die politischen Rahmenbedingungen für den KI-Boom verändern könnten", kommentiert ein Händler. Durch neue Mehrheitsverhältnisse geraten bislang als sicher geltende Rechenzentrumsprojekte möglicherweise erneut auf den Prüfstand. Damit wachse die Unsicherheit über den künftigen Investitionsbedarf. "Ausgerechnet an ihrer empfindlichsten Stelle, den milliardenschweren Investitionen in die KI-Infrastruktur, könnte die Branche nun Gegenwind bekommen." Zudem steht am Nachmittag in den USA mit dem monatlichen Arbeitsmarktreport noch ein wichtiger Treiber an. Es sei mit volatilen Entwicklungen am Aktienmarkt zu rechnen, prognostiziert ein Stratege.
DEUTSCHLAND
Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Freitag in Verkaufslaume.
So startete der DAX 1,54 Prozent schwächer bei 25'919,48 Punkten und bleibt auch im weiteren Handelsverlauf tief in rotem Terrain.
Der starke Kursrutsch an den US-Aktienmärkten prägt am Freitag auch das Geschehen im zuletzt rekordhohen DAX. Weitere Gewinnmitnahmen dürften folgen. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex mit 26'692 Punkten ein Rekordhoch erreicht, bevor die Schwäche an den US-Börsen einsetzte und ihn letztlich ins Minus drückte.
In New York hatte der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 am Donnerstag den stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020 verzeichnet. Letztlich verlor er 6,4 Prozent. Für den Halbleiterindex SOX ging es sogar um mehr als 12 Prozent abwärts. Auch für den marktbreiten S&P 500 und den US-Leitindex Dow Jones Industrial war es ein schwacher Tag.
"An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die grossen Indizes mit in die Tiefe reisst, wenn sie einmal stärker fallen sollten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Angst vor einem KI-Ausbaustopp durch die Demokraten trübt die Stimmung."
In Asien gaben die Indizes ebenfalls entsprechend klar nach, besonders der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische KOSPI.
WALL STREET
Die US-Börsen wiesen am Donnerstag tiefrote Vorzeichen aus.
Nachdem der Dow Jones zunächst noch etwas höher eröffnen konnte, ist er im Tagesverlauf deutlich ins Minus gedreht. Zum Handelsschluss verzeichnete er Verluste in Höhe von 3,44 Prozent auf 51'521,28 Punkte.
Sogar noch deutlicher gab der technologielastige NASDAQ Composite ab, nachdem er bereits zum Start verloren hatte. Er sank schlussendlich um 5,52 Prozent auf 24'315,00 Zähler.
Die Sorge vor strengeren Regulierungsvorschriften im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hat die US-Aktienmärkte am Donnerstag belastet und zu deutlichen Verkäufen bei Technologiewerten geführt. Zwei Tage nach den Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten die Kontrolle über beide Kammern des US-Kongresses (Senat und Repräsentantenhaus) erlangen konnten, gerieten insbesondere Papiere aus dem Halbleitersektor stark unter Druck. Aber auch bei den Standardwerten kam es zu deutlichen Verlusten. Investoren zogen sich aus dem Aktienmarkt zurück und schichteten vorzugsweise in als sicher geltende Staatsanleihen um.
Der Wahlerfolg der Demokraten spiegelt neben der Unzufriedenheit über gestiegene Lebenshaltungskosten und die Politik von Präsident Donald Trump auch Vorbehalte in der Bevölkerung gegenüber dem Ausbau von KI-Rechenzentren wider. Kritiker verweisen hierbei vor allem auf den enormen Strombedarf der Anlagen und die damit verbundenen Risiken steigender Energiepreise für private Haushalte. Zudem sorgen sich Anwohner vor Lärm- und Luftbelastungen, hohem Wasserverbrauch sowie einem vergleichsweise geringen Effekt auf die Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze.
Konjunkturseitig ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend zurück. Die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft erhöhte sich im dritten Quartal stärker als angenommen. Gleichzeitig sanken die Lohnstückkosten deutlicher als von Volkswirten prognostiziert. Alles in allem untermauern die Daten die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember.
Zudem haben sich die Ölpreise am Donnerstag ein Stück weit vom Kurseinbruch zur Wochenmitte erholt.
ASIEN
An Asiens Börsen dominieren am Freitag die Bären.
In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Verlust von 5,96 Prozent bei 57'434,77 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (08:46 Uhr) um 1,10 Prozent auf 3'649,18 Zähler.
Der Hang Seng in Hongkong gibt unterdessen 1,30 Prozent auf 24'475,17 Einheiten ab.
In Südkorea bricht der KOSPI daneben um 6,02 Prozent auf 5'059,69 Punkte ein.
Nach der Baisse in den USA folgten die asiatischen Aktienmärkte angeführt vom Technologiesektor den düsteren US-Vorlagen. Besonders heftig erwischte es wie schon am Vortag die Börsen in Japan und Südkorea, wo panikartige Verkäufe im Technologiesektor die Leitindizes im frühen Geschäft tief in den Keller drückten. Zuletzt stabilisierten sich die Indizes auf etwas höherem Niveau. Händler sprachen von wachsenden Zweifeln hinsichtlich der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) nach den US-Zwischenwahlen. Denn die siegreichen Demokraten wollen den Bereich stärker regulieren.
"Die scharfe Korrektur ist zum Teil eine Neubewertung der künftigen US-Infrastrukturnachfrage, spiegelt aber auch wider, wie stark sich Anleger bei denselben Gewinnern des KI-Booms positioniert haben", sagte Chef-Anlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets. Südkorea und Taiwan seien zu konzentrierten Risikopositionen im globalen KI-Hardwarezyklus geworden, insbesondere bei Logik- und Speicherchips. Japan weise ein erhebliches Engagement durch Chipausrüstungs- und Industriezulieferer auf.
Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
Nach der Baisse in den USA folgten die asiatischen Aktienmärkte angeführt vom Technologiesektor den düsteren US-Vorlagen. Besonders heftig erwischte es wie schon am Vortag die Börsen in Japan und Südkorea, wo panikartige Verkäufe im Technologiesektor die Leitindizes im frühen Geschäft tief in den Keller drückten. Zuletzt stabilisierten sich die Indizes auf etwas höherem Niveau. Händler sprachen von wachsenden Zweifeln hinsichtlich der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) nach den US-Zwischenwahlen. Denn die siegreichen Demokraten wollen den Bereich stärker regulieren.
"Die scharfe Korrektur ist zum Teil eine Neubewertung der künftigen US-Infrastrukturnachfrage, spiegelt aber auch wider, wie stark sich Anleger bei denselben Gewinnern des KI-Booms positioniert haben", sagte Chef-Anlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets. Südkorea und Taiwan seien zu konzentrierten Risikopositionen im globalen KI-Hardwarezyklus geworden, insbesondere bei Logik- und Speicherchips. Japan weise ein erhebliches Engagement durch Chipausrüstungs- und Industriezulieferer auf.
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