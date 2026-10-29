Ausblick: Sensient Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sensient Technologies wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sensient Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,870 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 412,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sensient Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 459,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,18 USD, gegenüber 3,16 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,61 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net