Erste Schätzungen: Sensient Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Sensient Technologies gibt voraussichtlich am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sensient Technologies 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 412,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sensient Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 459,1 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,16 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,80 Milliarden USD, gegenüber 1,61 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch