KI-Blase am Aktienmarkt? So sichern Börsenprofis ihre Depots ab

Prominente Investoren wie Ken Griffin sehen den Markt bereits in einer KI-Blase

Wharton-Rechnung stellt Rendite der Billioneninvestitionen infrage

Strategen setzen auf Hantelstrategie, Gold , Gesundheitswerte und Streuung

Der NASDAQ 100 hat den Oktober 2026 mit dem grössten Monatsverlust seit März 2025 beendet, und seither wird der Chor der KI-Mahner immer lauter. Am Montag legten die Ökonomen der Bank of America nach: Eine anhaltende Korrektur im KI-Handel zähle zu den grösseren Risiken für die Wirtschaft der USA und der Welt. Citadel-Gründer Ken Griffin sagte bereits im Oktober, Anleger befänden sich "mit ziemlicher Sicherheit" in einer KI-Blase, Bridgewater-Gründer Ray Dalio sieht die Welt längst mittendrin. Und Jenny Johnson, Chefin des Vermögensverwalters Franklin Templeton, betont, dass die echten Produktivitätsgewinne der Technologie erst noch kommen. Damit drängt sich die Frage auf: Was passiert, wenn die Luft tatsächlich entweicht?

Billionen auf Pump: Warum ein KI-Crash weit über die Börse hinaus wirken würde

"Wenn Aktien auf beiden Seiten desselben Handels bei gegensätzlichen Nachrichten fallen, ist der Handel selbst das Problem", schrieb Ökonom David Rosenberg am Montag an seine Kunden. Wie hoch die Rendite der KI-Ausgaben eigentlich sein müsste, zeigt eine Rechnung, über die MIT Technology Review berichtet. Die Wharton-Professorin Jessica Wachter, früher Chefvolkswirtin der US-Börsenaufsicht SEC, kommt mit einem Koautor auf knapp 1,1 Billionen US-Dollar, die Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta Platforms und Oracle bis 2027 in Rechenzentren stecken. Damit sich das bis 2030 rechnet, müsste die Produktivität der Hyperscaler auf das 2,7-Fache steigen, Kapitalkosten, eine Rendite von 15 Prozent und Abschreibungen eingerechnet. Andernfalls fällt ihr Urteil drastisch aus: "Der aktuelle Ausbau wird die grösste Fehlallokation von Kapital in der Geschichte sein."

Brisant ist dabei weniger die Summe als ihre Finanzierung. Nach Berechnungen von Morgan Stanley stemmen die Hyperscaler mehr als die Hälfte ihrer bis 2028 geplanten Rechenzentrumsausgaben von 2,9 Billionen US-Dollar mit fremdem Kapital statt aus eigenen Reserven. Wie verschachtelt das inzwischen ist, zeigt Meta: Der Konzern hat 80 Prozent an seinem Rechenzentrum Hyperion in Louisiana an den Privatkreditspezialisten Blue Owl Capital abgegeben. Solche Schulden fliessen zunehmend über Pensionsfonds und Privatkreditfonds, warnt Stijn Van Nieuwerburgh, Professor an der Columbia Business School, und reichen damit bis in die Altersvorsorge und Versicherungsersparnisse vieler Sparer.

Platzt die Blase, begrenzt sich der Schaden jedoch nicht nur auf das Depot, warnen die BofA-Ökonomen: Ein anhaltender Abschwung der KI-Branche träfe das Wachstum direkt über sinkende Investitionen und indirekt über den Vermögenseffekt, wenn fallende Kurse die Haushalte ärmer fühlen und weniger ausgeben lassen. Wie gross der Hebel ist, rechnet Yahoo Finance vor: Investitionen in Computer und Software lieferten mehr als einen Prozentpunkt des US-Wachstums von 3,4 Prozent im dritten Quartal, also rund ein Drittel. Zugleich machten Aktien im zweiten Quartal laut Daten der US-Notenbank Fed rekordhohe 48 Prozent des Finanzvermögens der Amerikaner aus, mehr als die 39 Prozent auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase. Für Anleger lautet die Frage damit: Wie lässt sich das Depot wappnen, ohne der Technologie komplett den Rücken zu kehren?

Hantelstrategie: Mut auf der einen, Schutz auf der anderen Seite

Business Insider hat die Strategien skeptischer Börsenprofis zusammengetragen, und die Rezepte reichen von defensiv bis antizyklisch. Den Auftakt macht BCA Research mit der sogenannten Hantelstrategie, im Englischen "Barbell Strategy". Das Prinzip: Ein Depot verteilt sein Gewicht bewusst auf zwei Enden, auf riskante und auf sichere Anlagen. Schwächelt eine Seite, soll die andere den Schaden abfedern, während Anleger trotzdem an den chancenreichen Ecken des Marktes beteiligt bleiben. "Wir bleiben optimistisch, aber mit Hanteln im gesamten Portfolio", sagte Juan Correa, bei BCA verantwortlich für die Portfoliokonstruktion. Konkret gewichtet das Haus Technologie und Gesundheitswerte sowie Hochzinsanleihen über. Gleichzeitig hat BCA seine Absicherungsstrategien gegen Extremrisiken auf "Übergewichten" hochgestuft und verweist dabei auf Put-Positionen gegen einen grossen ETF auf den S&P 500.

Gold als Versicherung, Kupfer als Wachstumsgeschichte

Deutlich vorsichtiger klingt Paul Dietrich, Chefanlagestratege bei Wedbush Securities. Er hält es für denkbar, dass die KI-Blase noch vor 2027 endet. Neben dem Klumpenrisiko an den Märkten hat er dabei auch eine heissere Inflation und ein schwächeres Wachstum im Blick. Sein Rezept beginnt beim Gold, das er als "Versicherungspolice" des Portfolios bezeichnet, weil das Edelmetall als sicherer Hafen häufig dann steigt, wenn riskante Anlagen fallen. Dazu kommen Gesundheitswerte, für Dietrich der "klarste dauerhafte Trend" des Marktes: Eine alternde Bevölkerung verlangt nach mehr Investitionen in diesen Sektor.

Eine massvolle Beimischung von Rohstoffen verleiht dem Depot laut Dietrich zusätzliche Widerstandskraft, wenn Anleger um ihre Währungen fürchten. Besonders Kupfer habe wegen des deutlichen Angebotsdefizits die "klarste Nachfragegeschichte". Wie Business Insider berichtet, zählt Dietrich auch Versorger zu seinen Favoriten: Der Sektor gehörte in jedem Infrastrukturboom der US-Geschichte zu den Gewinnern und gilt als Profiteur des Rechenzentrumsausbaus. Bleiben noch die Dividendenwerte, die Dietrich in einer Phase dauerhaft hoher Zinsen mit simpler Arithmetik begründet: Ein Immobilientrust (REIT) mit fünf Prozent Wachstum und 6,7 Prozent Dividende komme auf eine Jahresrendite von fast zwölf Prozent, bei geringeren Schwankungen als Technologiewerte.

Nachkaufen statt flüchten: Warum Franklin Templeton auf Balance setzt

Einen ganz anderen Ton schlägt Franklin Templeton an. Das Haus bleibt für US-Aktien "konstruktiv", rechnet kurzfristig aber mit anhaltender Rotation aus Technologiewerten und hoher Schwankung. Für Anleger, die die zwischenzeitlichen Schwankungen aushalten, ergebe es deshalb Sinn, Rücksetzer zum Nachkaufen zu nutzen, schrieb Chefmarktstratege Chris Galipeau laut Business Insider, und zwar in einem breit gestreuten Depot. Den Grund für die Nervosität liefert er gleich mit: "Die Gewinnlatte liegt hoch, sehr hoch. Jeder kleine Fehltritt wurde bestraft, und das hat zur Rotation geführt." Galipeau empfiehlt deshalb ein Gleichgewicht zwischen Wachstumswerten und Substanzwerten sowie zwischen grossen, mittleren und kleinen US-Unternehmen. Auch Schwellenländer und Japan gehören in seinen Werkzeugkasten. Beide Regionen liegen seit Jahresbeginn vor dem S&P 500.

Dass die nächste Phase andere Gewinner haben könnte als die Chipkonzerne rund um NVIDIA, deutet Firmenchefin Johnson an. KI überdecke vermutlich viele andere technologische Fortschritte, sagte sie im Oktober gegenüber CNBC. Eine im März dieses Jahres veröffentlichte Umfrage der Fed von Atlanta unter fast 6'000 Führungskräften stützt das: Mehr als 80 Prozent der Firmen spürten in den drei Jahren zuvor keinen KI-Effekt auf Beschäftigung oder Produktivität. Profitieren dürften laut TheStreet in der nächsten Phase vor allem Unternehmen, die KI nutzen statt verkaufen, etwa Banken, Versicherer, Händler oder Logistiker. Griffin sieht es ähnlich langfristig: Wer eine Blase übersteht, werde für Jahrzehnte Marktführer.

Die Mischung macht es: So können sich Anleger vor dem Platzen der KI-Blase positionieren

So unterschiedlich die Rezepte der Börsenprofis ausfallen, eine Gemeinsamkeit haben sie: Keiner rät dazu, alles auf eine Karte zu setzen. Für Anleger bietet es sich deshalb an, aus den Ansätzen eine eigene, ausgewogene Strategie zu formen, abgestimmt auf Risikoprofil und Anlagehorizont. Rohstoffe wie Gold und Kupfer können als Beimischung für Stabilität sorgen, während die Hantelstrategie die Teilhabe an Technologie und Gesundheitswerten sichert, ohne auf einen Schutzschirm zu verzichten. Eine breite Streuung über Branchen, Unternehmensgrössen und Regionen dämpft zugleich das Klumpenrisiko, das sich im KI-Handel aufgebaut hat. Wer Liquidität in der Hinterhand behält, kann Rücksetzer zudem gezielt zum Nachkaufen nutzen. Entscheidend ist dabei weniger, wann die Luft entweicht, als dass das Depot jedes Szenario bestmöglich verkraftet.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.