Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0.46 Prozent tiefer bei 51’285.73 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25.858 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 4.18 Prozent höher bei 53’679.01 Punkten, nach 51’523.06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51’662.26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50’992.61 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1.39 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51’521.28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der Dow Jones 53’885.10 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der Dow Jones mit 46’912.30 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2.78 Prozent auf 186.64 USD), Honeywell Technologies (+ 1.98 Prozent auf 220.05 USD), Johnson Johnson (+ 1.43 Prozent auf 276.22 USD), Caterpillar (+ 0.90 Prozent auf 558.63 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0.78 Prozent auf 283.93 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-3.94 Prozent auf 213.65 USD), Nike (-2.45 Prozent auf 38.59 USD), Cisco (-1.95 Prozent auf 93.85 USD), Travelers (-1.91 Prozent auf 395.20 USD) und Walmart (-1.72 Prozent auf 125.52 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 49’670’217 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.544 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch