Kursentwicklung im Fokus 21.08.2025 18:02:15

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 in Rot

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 in Rot

Der S&P 500 sinkt am Mittag.

Merck
68.71 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.42 Prozent leichter bei 6’369.22 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 49.913 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.281 Prozent leichter bei 6’377.80 Punkten, nach 6’395.78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’357.79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’393.65 Zählern.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 1.18 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 21.07.2025, bei 6’305.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’844.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’620.85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 8.53 Prozent zu. Bei 6’481.34 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Packaging (+ 4.89 Prozent auf 207.80 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 3.33 Prozent auf 21.74 USD), Merck (+ 2.99 Prozent auf 87.19 USD), Gap (+ 2.36 Prozent auf 21.24 USD) und The Western Union Company (+ 2.35 Prozent auf 8.50 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Walmart (-3.94 Prozent auf 98.53 USD), Fortinet (-3.05 Prozent auf 77.18 USD), Under Armour (-2.63 Prozent auf 5.00 USD), Under Armour (-2.58 Prozent auf 4.90 USD) und Lumen Technologies (-2.48 Prozent auf 4.32 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 10’263’480 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.685 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

Analysen zu Merck Co.

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’369.87 -0.41%

