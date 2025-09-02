Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0.82 Prozent auf 21’279.63 Punkte abwärts. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 1.72 Prozent tiefer bei 21’086.58 Punkten, nach 21’455.55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 21’293.69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21’033.05 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20’650.13 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2025, den Stand von 19’242.61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 17’713.62 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 10.37 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 21’803.75 Punkte. Bei 14’784.03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ionis Pharmaceuticals (+ 34.84 Prozent auf 57.49 USD), United Therapeutics (+ 32.83 Prozent auf 404.81 USD), AXT (+ 13.10 Prozent auf 3.28 USD), Myriad Genetics (+ 8.32 Prozent auf 6.90 USD) und Dorel Industries (+ 6.61 Prozent auf 0.93 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Ballard Power (-7.92 Prozent auf 1.86 USD), Amtech Systems (-6.40 Prozent auf 5.93 USD), Geospace Technologies (-6.10 Prozent auf 18.61 USD), Commercial Vehicle Group (-5.68 Prozent auf 1.66 USD) und PDF Solutions (-5.33 Prozent auf 19.36 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55’508’259 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.631 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

