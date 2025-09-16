Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 22’333.96 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.218 Prozent stärker bei 22’397.50 Punkten, nach 22’348.75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 22’397.50 Punkte, das Tagestief hingegen 22’308.78 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’622.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19’701.21 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 16.09.2024, bei 17’592.13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 15.84 Prozent. Bei 22’397.50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 14.44 Prozent auf 2.10 USD), Harvard Bioscience (+ 10.33 Prozent auf 0.48 USD), Ceragon Networks (+ 9.85 Prozent auf 2.23 USD), Baiducom (+ 7.81 Prozent auf 123.79 USD) und Steel Dynamics (+ 6.15 Prozent auf 139.67 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen ADTRAN (-10.11 Prozent auf 7.77 EUR), Donegal Group B (-6.55 Prozent auf 15.69 USD), Neogen (-3.66 Prozent auf 5.27 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-2.88 Prozent auf 23.96 USD) und Dorel Industries (-2.69 Prozent auf 0.94 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 33’902’928 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3.665 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.38 erwartet. Mit 11.17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch