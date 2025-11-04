Schwacher Handel: NASDAQ Composite leichter

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.65 Prozent tiefer bei 23’441.77 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1.58 Prozent auf 23’458.21 Punkte an der Kurstafel, nach 23’834.72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23’644.15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23’374.61 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 22’780.51 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 04.08.2025, bei 21’053.58 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2024, einen Stand von 18’179.98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21.58 Prozent nach oben. Bei 24’019.99 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’784.03 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Expeditors International of Washington (+ 8.83 Prozent auf 133.27 USD), Henry Schein (+ 8.29 Prozent auf 70.00 USD), Lancaster Colony (+ 7.27 Prozent auf 169.74 USD), Baiducom (+ 3.97 Prozent auf 126.04 USD) und SMC (+ 3.40 Prozent auf 366.79 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Myriad Genetics (-20.66 Prozent auf 6.49 USD), ADTRAN (-20.12 Prozent auf 7.27 EUR), Lattice Semiconductor (-9.53 Prozent auf 65.88 USD), Innodata (-7.52 Prozent auf 67.01 USD) und FormFactor (-7.20 Prozent auf 52.34 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 22’943’218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.268 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 4.87 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. In puncto Dividendenrendite ist die Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

