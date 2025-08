Schwacher Handel in New York: S&P 500 verliert am Freitagmittag

Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1.28 Prozent tiefer bei 6’257.99 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 50.516 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.949 Prozent auf 6’279.20 Punkte an der Kurstafel, nach 6’339.39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6’287.28 Punkte, das Tagestief hingegen 6’214.43 Zähler.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 2.18 Prozent. Vor einem Monat, am 01.07.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’198.01 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 01.05.2025, einen Stand von 5’604.14 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 01.08.2024, einen Wert von 5’446.68 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 6.64 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’427.02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Monolithic Power Systems (+ 10.51 Prozent auf 786.01 USD), Align Technology (+ 6.33 Prozent auf 137.17 USD), Kimberly-Clark (+ 4.69 Prozent auf 130.46 USD), DR Horton (+ 4.24 Prozent auf 148.89 USD) und Paramount Global (+ 3.70 Prozent auf 13.04 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Eastman Chemical Company (-20.53 Prozent auf 57.70 USD), Lumen Technologies (-19.55 Prozent auf 3.58 USD), Coinbase (-14.76 Prozent auf 322.01 USD), Leggett Platt (-13.19 Prozent auf 8.29 USD) und Ingersoll Rand (-10.89 Prozent auf 75.41 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 19’624’906 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.797 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 1’200.00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch