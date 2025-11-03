Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance 03.11.2025 18:01:41

Gewinne in New York: NASDAQ Composite mit Gewinnen

Gewinne in New York: NASDAQ Composite mit Gewinnen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.63 Prozent stärker bei 23’873.38 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.957 Prozent auf 23’951.91 Punkte an der Kurstafel, nach 23’724.96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 23’764.87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’976.84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.10.2025, bei 22’780.51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 20’650.13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 18’239.92 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 23.82 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Amkor Technology (+ 14.47 Prozent auf 36.95 USD), IDEXX Laboratories (+ 12.30 Prozent auf 706.92 USD), Harvard Bioscience (+ 11.27 Prozent auf 0.57 USD), Resources Connection (+ 8.41 Prozent auf 4.77 USD) und InterDigital (+ 6.93 Prozent auf 387.03 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-6.76 Prozent auf 14.21 USD), NetGear (-6.42 Prozent auf 32.49 USD), Integra LifeSciences (-5.33 Prozent auf 11.37 USD), Methanex (-4.37 Prozent auf 37.60 USD) und Innodata (-4.33 Prozent auf 71.38 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’998’269 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.265 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.72 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

