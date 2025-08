Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende

Schlussendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 44’111.74 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 17.788 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1.02 Prozent auf 43’724.02 Punkte an der Kurstafel, nach 44’173.64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 44’308.50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 43’923.81 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44’828.53 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 05.05.2025, einen Stand von 41’218.83 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 38’703.27 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 4.06 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 4.16 Prozent auf 251.00 USD), 3M (+ 1.50 Prozent auf 150.09 USD), Chevron (+ 1.32 Prozent auf 153.04 USD), Sherwin-Williams (+ 1.22 Prozent auf 352.09 USD) und Merck (+ 1.16 Prozent auf 80.79 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Salesforce (-1.91 Prozent auf 247.49 USD), McDonalds (-1.79 Prozent auf 298.77 USD), Microsoft (-1.47 Prozent auf 527.75 USD), Cisco (-1.42 Prozent auf 67.52 USD) und Visa (-1.38 Prozent auf 337.43 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33’286’659 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.800 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.95 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

