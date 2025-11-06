SMI 998089 / CH0009980894
06.11.2025 17:58:47
Schwache Performance in Zürich: SMI beendet den Handel in der Verlustzone
Der SMI gab sich am Donnerstag schwächer.
Am Donnerstag verlor der SMI via SIX zum Handelsschluss 0.52 Prozent auf 12’298.86 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.418 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.202 Prozent tiefer bei 12’338.55 Punkten in den Handel, nach 12’363.53 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 12’286.84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 12’338.26 Einheiten.
SMI-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0.414 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Stand von 12’551.36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der SMI mit 11’755.32 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, lag der SMI bei 11’847.29 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5.81 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13’199.05 Punkten. Bei 10’699.66 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Swisscom (+ 3.23 Prozent auf 591.50 CHF), Geberit (+ 0.84 Prozent auf 623.00 CHF), Logitech (+ 0.50 Prozent auf 96.36 CHF), Novartis (+ 0.33 Prozent auf 101.92 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.20 Prozent auf 151.15 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2.21 Prozent auf 56.58 CHF), Partners Group (-2.00 Prozent auf 942.20 CHF), Sonova (-1.60 Prozent auf 215.50 CHF), Holcim (-1.43 Prozent auf 70.18 CHF) und Richemont (-1.29 Prozent auf 156.45 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3’579’116 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225.784 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus
2025 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.04 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
