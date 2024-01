FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Holcim von 68 auf 81 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die geplante Überführung der Nordamerika-Aktivitäten in eine getrennte Börsennotierung nutzte die aktuell dort guten Branchenaussichten, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine aktualisierten Ergebnisschätzungen preisten nun ein höheres Wachstum insbesondere in Nordamerika ein./gl/mis;