S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 19.09.2022 wurde die Colgate-Palmolive-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Colgate-Palmolive-Aktie betrug an diesem Tag 76.01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.316 Colgate-Palmolive-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 107.26 USD, da sich der Wert eines Colgate-Palmolive-Anteils am 18.09.2025 auf 81.53 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 7.26 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Colgate-Palmolive eine Börsenbewertung in Höhe von 66.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch