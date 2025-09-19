Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’136 0.7%  SPI 16’838 0.5%  Dow 46’220 0.2%  DAX 23’671 0.0%  Euro 0.9346 0.1%  EStoxx50 5’473 0.3%  Gold 3’664 0.5%  Bitcoin 92’530 -0.3%  Dollar 0.7945 0.3%  Öl 67.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Mikron-Aktie sinkt: Neuer Lizenzvertrag mit der United Grinding
Kuros untersucht Behauptungen rund um Rücktritt von VR-Mitglied Albert Arp - Aktie fällt
SMG-Aktie: Erfolgreicher Börsenstart - Erstkurs klar über Ausgabepreis
Risiken von Trend-ETFs: Warum Langfrist-Anleger lieber auf andere Investments setzen sollten
S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance im Blick 19.09.2025 16:02:27

S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Colgate-Palmolive-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Colgate-Palmolive
64.94 CHF -3.69%
Kaufen Verkaufen

Am 19.09.2022 wurde die Colgate-Palmolive-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Colgate-Palmolive-Aktie betrug an diesem Tag 76.01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.316 Colgate-Palmolive-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 107.26 USD, da sich der Wert eines Colgate-Palmolive-Anteils am 18.09.2025 auf 81.53 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 7.26 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Colgate-Palmolive eine Börsenbewertung in Höhe von 66.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Colgate-Palmolive Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?