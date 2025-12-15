Stryker Aktie 974330 / US8636671013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
15.12.2025 16:02:21
S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stryker-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Stryker-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Stryker-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Stryker-Anteile bei 92.44 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 108.178 Stryker-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (354.09 USD), wäre die Investition nun 38’304.85 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 283.05 Prozent.
Stryker war somit zuletzt am Markt 135.77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Stryker Corp.
|
16:02
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stryker-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
08.12.25