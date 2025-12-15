Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Performance im Blick 15.12.2025 16:02:21

S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stryker-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Stryker-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Stryker
280.77 CHF -0.59%
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Stryker-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Stryker-Anteile bei 92.44 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 108.178 Stryker-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (354.09 USD), wäre die Investition nun 38’304.85 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 283.05 Prozent.

Stryker war somit zuletzt am Markt 135.77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

