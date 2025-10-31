Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'213 -0.8%  SPI 16'958 -0.6%  Dow 47'582 0.1%  DAX 23'980 -0.6%  Euro 0.9265 -0.1%  EStoxx50 5'665 -0.6%  Gold 4'020 -0.5%  Bitcoin 88'779 2.3%  Dollar 0.8038 0.3%  Öl 65.1 0.7% 
Profitables KeyCorp-Investment? 31.10.2025 16:02:20

S&P 500-Titel KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KeyCorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren KeyCorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

KeyCorp
14.09 CHF -0.41%
Vor 10 Jahren wurde das KeyCorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das KeyCorp-Papier bei 12.42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8.052 KeyCorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140.98 USD, da sich der Wert eines KeyCorp-Papiers am 30.10.2025 auf 17.51 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40.98 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von KeyCorp belief sich zuletzt auf 19.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch