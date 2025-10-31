S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor einem Jahr verdient

Die Corning-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Corning-Aktie an diesem Tag bei 47.59 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Corning-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 210.128 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Corning-Aktie auf 90.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’970.37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 89.70 Prozent.

Der Marktwert von Corning betrug jüngst 77.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch