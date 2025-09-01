Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Profitable Citigroup-Anlage? 01.09.2025 16:02:21

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Citigroup von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Citigroup-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Citigroup
77.35 CHF 2.63%
Vor 1 Jahr wurde das Citigroup-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 62.64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.964 Citigroup-Aktien im Depot. Die gehaltenen Citigroup-Anteile wären am 29.08.2025 1’541.67 USD wert, da der Schlussstand 96.57 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54.17 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Citigroup belief sich zuletzt auf 177.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


