S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus

Am Dienstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0.30 Prozent tiefer bei 6’370.86 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 49.927 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.258 Prozent auf 6’406.28 Punkte an der Kurstafel, nach 6’389.77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’363.92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’409.26 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 6’173.07 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2025, den Wert von 5’560.83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’463.54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8.56 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6’409.26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Corning (+ 11.86 Prozent auf 61.98 USD), Incyte (+ 10.28 Prozent auf 77.38 USD), Cadence Design Systems (+ 9.74 Prozent auf 366.26 USD), CBRE Group A (+ 7.84 Prozent auf 158.05 USD) und Synopsys (+ 7.29 Prozent auf 635.81 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Carrier Global (-10.61 Prozent auf 71.67 USD), United Parcel Service (-10.57 Prozent auf 90.84 USD), VeriSign (-9.32 Prozent auf 277.47 USD), PayPal (-8.69 Prozent auf 61.76 EUR) und NOV (-7.98 Prozent auf 13.03 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 32’733’089 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.732 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 1’200.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

