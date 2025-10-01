|
01.10.2025 22:45:36
Roche startet Übernahmeangebot für 89bio offiziell
Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche hat das vor knapp zwei Wochen angekündigte Übernahmeangebot für das US-Unternehmen 89bio offiziell gestartet, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Wie schon bekannt war, bietet Roche 14,50 US-Dollar je Aktie in bar.
Wie ebenfalls bekannt war, erhalten die Aktionäre zusätzlich einen nicht handelbaren, bedingten Zahlungsanspruch (Contingent Value Right, CVR) von bis zu 6,00 US-Dollar je Aktie in bar, abhängig von bestimmten Meilensteinen. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich somit auf bis zu 3,5 Milliarden Dollar.
Das Übernahmeangebot läuft laut den Angaben bis am 29. Oktober. Roche plant, den Deal noch im vierten Quartal abzuschliessen.
Das Biopharma-Unternehmen 89bio leistet laut früheren Angaben von Roche Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung von Leber- und kardiometabolischen Erkrankungen.
Das Hauptprodukt von 89bio ist Pegozafermin. Mit dem Wirkstoffkandidat würden derzeit zulassungsrelevante Studien zur Behandlung von moderater bis schwerer metabolisch-assoziierter Steatohepatitis (MASH) durchgeführt. Steatohepatitis ist eine entzündliche Lebererkrankung, die im Zusammenhang mit Fettansammlungen in der Leber auftritt.
rw/
