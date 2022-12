Roche-Aktie verliert leicht: Zulassungserweiterung für SMA-Mittel Evrysdi - Covid-19-Mittel Actemra bei Erwachsenen in den USA zugelassen

Damit darf Evrysdi noch früher als bisher eingesetzt werden, wie Roche am Donnerstag mitteilte. In der bisherigen Zulassung durfte das Mittel ab einem Alter von zwei Monaten eingesetzt werden.

Das Mittel wird zu Behandlung der genetisch bedingten spinalen Muskelatrophie (SMA) verwendet, die im schlimmsten Fall tödlich verlaufen kann. Evrysdi wird einmal täglich zu Hause oral oder über eine Ernährungssonde verabreicht.

FDA lässt Roches Covid-19-Mittel Actemra bei Erwachsenen zu

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat für sein Medikament Actemra in den USA die Zulassung zur Behandlung schwerer Covid-19-Verläufe erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA lies das unter dem Namen Actemra oder RoActemra vermarktete Mittel zur intravenösen Verabreichung bei erwachsenen Patienten zu, die mit Corticosteroiden behandelten werden sowie zusätzlich Sauerstoff oder mechanische Atemunterstützung benötigen. Im Juni 2021 hatte die FDA dem Medikament eine Notfallzulassung zur Behandlung von an Covid-19 erkrankten Erwachsenen und Kindern im Alter von mindestens zwei Jahren erteilt. Die nun erfolgte Zulassung gilt nur für Erwachsene ab 18 Jahren, allerdings bleibe die Notfallzulassung für jüngere Patienten in Kraft.

Die Roche-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,12 Prozent auf 297,55 CHF.

awp / Dow Jones Newswires