Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bilanzvorlage
|
10.02.2026 22:16:00
Robinhood-Aktie unter Druck: Broker mit Rückgang beim Quartalsgewinn
Robinhood hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte im vierten Quartal.
Die Erlöse entwickelten sich unterdessen positiv und sprangen von 1,01 Milliarden US-Dollar auf 1,28 Milliarden US-Dollar, hier hatten Experten zuvor einen erwarteten Zielwert von 1,35 Milliarden US-Dollar ausgegeben.
Im Gesamtjahr zeigten sich Gewinn und Umsatz im Vorjahresvergleich höher: Das EPS kletterte von 1,56 US-Dollar auf 2,05 US-Dollar (Analystenerwartungen: 2,04 US-Dollar), der Umsatz verbesserte sich daneben von 2,98 Milliarden US-Dollar auf 4,47 Milliarden US-Dollar und damit schwächer als erwartet worden war (4,53 Milliarden US-Dollar).
Die Robinhood-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 6,33 Prozent tiefer bei 80,12 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Robinhood
|
18:43
|Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Börse New York in Grün: So steht der S&P 500 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
06.02.26