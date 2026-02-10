Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'511 -0.1%  SPI 18'691 0.0%  Dow 50'188 0.1%  DAX 24'988 -0.1%  Euro 0.9135 0.0%  EStoxx50 6'047 -0.2%  Gold 5'025 -0.7%  Bitcoin 52'798 -1.9%  Dollar 0.7679 0.2%  Öl 69.0 -0.2% 
Robinhood Aktie

Bilanzvorlage 10.02.2026 22:16:00

Robinhood-Aktie unter Druck: Broker mit Rückgang beim Quartalsgewinn

Robinhood hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte im vierten Quartal.

Robinhood
66.28 CHF -1.52%
Kaufen Verkaufen
Robinhood hat im vierten Geschäftsquartal des Jahres 2025 weniger verdient. Der Gewinn fiel von 1,01 US-Dollar je Aktie auf 0,66 US-Dollar je Aktie und zeigte sich damit dennoch stärker als am Markt erwartet worden war: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei 0,631 US-Dollar gelegen.

Die Erlöse entwickelten sich unterdessen positiv und sprangen von 1,01 Milliarden US-Dollar auf 1,28 Milliarden US-Dollar, hier hatten Experten zuvor einen erwarteten Zielwert von 1,35 Milliarden US-Dollar ausgegeben.

Im Gesamtjahr zeigten sich Gewinn und Umsatz im Vorjahresvergleich höher: Das EPS kletterte von 1,56 US-Dollar auf 2,05 US-Dollar (Analystenerwartungen: 2,04 US-Dollar), der Umsatz verbesserte sich daneben von 2,98 Milliarden US-Dollar auf 4,47 Milliarden US-Dollar und damit schwächer als erwartet worden war (4,53 Milliarden US-Dollar).

Die Robinhood-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 6,33 Prozent tiefer bei 80,12 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

