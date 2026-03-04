Börse New York in Grün: S&P 500 liegt im Plus

Um 17:59 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.83 Prozent auf 6’873.42 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55.699 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.247 Prozent höher bei 6’833.48 Punkten, nach 6’816.63 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6’880.38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’811.64 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.719 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6’882.72 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 6’857.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, notierte der S&P 500 bei 5’778.15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.218 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’002.28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’710.42 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Coinbase (+ 15.14 Prozent auf 209.97 USD), Moderna (+ 8.63 Prozent auf 54.13 USD), Robinhood (+ 8.58 Prozent auf 82.60 USD), Seagate Technology (+ 8.22 Prozent auf 387.01 USD) und Western Digital (+ 8.19 Prozent auf 271.13 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Brown-Forman B (-8.21 Prozent auf 25.82 USD), APA (-3.45 Prozent auf 30.75 USD), Constellation Brands A (-3.33 Prozent auf 150.82 USD), CH Robinson Worldwide (-3.02 Prozent auf 187.49 USD) und Clorox (-3.01 Prozent auf 117.50 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 14’187’922 Aktien gehandelt. Mit 3.815 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Perrigo Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch