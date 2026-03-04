Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 0.8%  SPI 18’620 0.8%  Dow 48’804 0.6%  DAX 24’216 1.8%  Euro 0.9076 -0.1%  EStoxx50 5’872 1.7%  Gold 5’147 1.2%  Bitcoin 57’169 7.0%  Dollar 0.7799 -0.3%  Öl 81.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Ausblick: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jetzt Live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
PLAZZA-Aktie steigt: Höherer Ertrag und Gewinn - Dividende wird angehoben
Implenia-Aktie springt an: Betriebsgewinn zieht an - Dividende steigt - Wechsel im Management
Suche...
eToro entdecken

Western Digital Aktie 985376 / US9581021055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 04.03.2026 18:01:51

Börse New York in Grün: S&P 500 liegt im Plus

Börse New York in Grün: S&P 500 liegt im Plus

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

APA Corporation Registered Shs
23.97 CHF -6.13%
Kaufen Verkaufen

Um 17:59 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.83 Prozent auf 6’873.42 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55.699 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.247 Prozent höher bei 6’833.48 Punkten, nach 6’816.63 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6’880.38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’811.64 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.719 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6’882.72 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 6’857.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, notierte der S&P 500 bei 5’778.15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.218 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’002.28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’710.42 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Coinbase (+ 15.14 Prozent auf 209.97 USD), Moderna (+ 8.63 Prozent auf 54.13 USD), Robinhood (+ 8.58 Prozent auf 82.60 USD), Seagate Technology (+ 8.22 Prozent auf 387.01 USD) und Western Digital (+ 8.19 Prozent auf 271.13 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Brown-Forman B (-8.21 Prozent auf 25.82 USD), APA (-3.45 Prozent auf 30.75 USD), Constellation Brands A (-3.33 Prozent auf 150.82 USD), CH Robinson Worldwide (-3.02 Prozent auf 187.49 USD) und Clorox (-3.01 Prozent auf 117.50 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 14’187’922 Aktien gehandelt. Mit 3.815 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Perrigo Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Western Digital Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten