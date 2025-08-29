|
Ringier und "kicker" gründen Joint Venture für Schweizer Sportplattform
Zürich/Nürnberg (awp) - Die Ringier Sports Media Group (RSMG) und der deutsche Olympia-Verlag, Herausgeber der Sportmarke "kicker" und des gleichnamigen Sportmagazins, spannen in der Schweiz zusammen.
Die beiden Medienhäuser haben sich auf die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens RSMG kicker Schweiz AG geeinigt, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Freitag heisst. Der operative Start ist nach Vorliegen der kartellrechtlichen Genehmigung für Herbst 2025 vorgesehen.
Mit dem Joint Venture wollen die Partner ein digitales Sportangebot für die Schweiz aufbauen. Dabei soll auch die bestehende Plattform sport.ch, die zur Ringier Sports Media Group gehört, in das neue Projekt einfliessen. Die operative Leitung übernimmt Markus Krienbühl, ehemaliger Medien- und Kommunikationschef sowie Geschäftsleitungsmitglied des FC Luzern.
Auch der Olympia-Verlag sieht grosses Potenzial: "Die Schweiz ist für den kicker ein wichtiger strategischer Markt, da wir den gesamten DACH-Raum abdecken", sagte Geschäftsführerin Bärbel Schnell. Ringier sei dabei der ideale Partner mit umfassender Marktkenntnis vor Ort.
jl/uh
