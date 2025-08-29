Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’192 -0.2%  SPI 16’919 -0.2%  Dow 45’637 0.2%  DAX 23’936 -0.4%  Euro 0.9364 0.0%  EStoxx50 5’368 -0.5%  Gold 3’405 -0.4%  Bitcoin 88’167 -2.3%  Dollar 0.8026 0.2%  Öl 68.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Siemens Energy-Aktie schwächelt trotz starker Auftragslage
Nestlé-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Nestlé-Aktie mit Hold in neuer Analyse
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Amrize informiert über "Mini-Kaufangebot" - Amrize-Aktie etwas tiefer
Infineon-Aktie im Fokus: Robuste Entwicklung trotz globaler Herausforderungen
Suche...
Plus500 Depot
29.08.2025 12:54:36

Ringier und "kicker" gründen Joint Venture für Schweizer Sportplattform

Zürich/Nürnberg (awp) - Die Ringier Sports Media Group (RSMG) und der deutsche Olympia-Verlag, Herausgeber der Sportmarke "kicker" und des gleichnamigen Sportmagazins, spannen in der Schweiz zusammen.

Die beiden Medienhäuser haben sich auf die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens RSMG kicker Schweiz AG geeinigt, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Freitag heisst. Der operative Start ist nach Vorliegen der kartellrechtlichen Genehmigung für Herbst 2025 vorgesehen.

Mit dem Joint Venture wollen die Partner ein digitales Sportangebot für die Schweiz aufbauen. Dabei soll auch die bestehende Plattform sport.ch, die zur Ringier Sports Media Group gehört, in das neue Projekt einfliessen. Die operative Leitung übernimmt Markus Krienbühl, ehemaliger Medien- und Kommunikationschef sowie Geschäftsleitungsmitglied des FC Luzern.

Auch der Olympia-Verlag sieht grosses Potenzial: "Die Schweiz ist für den kicker ein wichtiger strategischer Markt, da wir den gesamten DACH-Raum abdecken", sagte Geschäftsführerin Bärbel Schnell. Ringier sei dabei der ideale Partner mit umfassender Marktkenntnis vor Ort.

jl/uh

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:07 Marktüberblick: Fielmann-Aktie unter Druck
08:54 SMI tritt auf der Stelle
06:13 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Widerstände überboten
28.08.25 Logo WHS Nvidia Aktie trotz Rekorden unter Druck – Anzeichen einer KI-Blase?
28.08.25 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
28.08.25 Renditeoptimierung in Seitwärtsphasen: Reverse Convertible mit kurzer Laufzeit auf KI-Aktien
26.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Kühne + Nagel, Stadler Rail
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’668.20 19.99 U80SSU
Short 12’978.83 13.25 B1LSOU
Short 13’426.71 8.90 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’197.34 29.08.2025 13:00:53
Long 11’678.91 19.66 SHFB5U
Long 11’393.55 13.40 BK5S8U
Long 10’897.34 8.71 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Alibaba am 28.08.2025

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
BYD-Aktie verliert dennoch: Europäer kaufen weiter keine Teslas - BYD zieht vorbei
NVIDIA-Aktie volatil: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK nach strategischen Nachrichten im Stabilisierungsmodus
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Donnerstagnachmittag freundlich
Kursrutsch gestoppt? DroneShield-Aktie erholt sich nach Quartalszahlen
Commerzbank und UniCredit-Aktie in Rot: Commerzbank-Vorstand mit erneuter Warnung vor Übernahme durch UniCredit
BitMine-Aktie im Fokus: Tom Lee setzt Milliarden-Wette auf Ethereum statt Bitcoin
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteuert sich am Abend kräftig
SoftwareONE-Aktie tiefrot: SoftwareONE plant nach Umsatzverlust wieder Wachstum

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/35: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/35. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien waren im 2. Quartal 2025 im Deutsche Bank-Portfolio
Auch im zweiten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}