PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2025 14:33:30
Revvity, Profluent To Launch AI-Enhanced Adenine Deaminase Pin-point Base Editing Systems
(RTTNews) - Revvity, Inc. (RVTY) announced a strategic collaboration with Profluent, resulting in a simplified access for customers to a therapeutically relevant base editing toolkit. The new Pin-point configuration allows for increased precision and efficiency, with some combinations being precise to single nucleotide edits without bystander editing.
The company said the combination of the Pin-point platform and a curated selection of Profluent's adenine deaminases are available from Revvity through bundled licensing to significantly expand the number of disease-related mutations that could be addressed using the Pin-point platform and accelerate adoption by therapeutic developers.
Nachrichten zu PerkinElmer Inc.
|
19.09.25
|S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PerkinElmer von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
12.09.25
|S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PerkinElmer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.09.25
|S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PerkinElmer von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 stärker (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Gewinne in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.08.25
|S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust hätte ein PerkinElmer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu PerkinElmer Inc.
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex zeigt sich schwächer. Asiens Börsen fanden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}