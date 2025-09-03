Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen

Am Mittwoch notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.51 Prozent fester bei 6’448.26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 50.466 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.421 Prozent stärker bei 6’442.54 Punkten, nach 6’415.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’453.67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’416.17 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’238.01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’970.37 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2024, wies der S&P 500 5’528.93 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9.88 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’508.23 Punkte. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Alphabet A (ex Google) (+ 9.14 Prozent auf 230.66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9.01 Prozent auf 231.10 USD), Campbell Soup (+ 7.22 Prozent auf 33.73 USD), DexCom (+ 6.22 Prozent auf 78.92 USD) und Western Digital (+ 4.99 Prozent auf 86.00 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Dollar Tree (-8.37 Prozent auf 102.03 USD), Intuitive Surgical (-5.95 Prozent auf 441.18 USD), PerkinElmer (-5.13 Prozent auf 83.36 USD), Diamondback Energy (-5.05 Prozent auf 142.29 USD) und APA (-4.87 Prozent auf 22.68 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 35’223’336 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.654 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch