PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|NYSE-Handel im Fokus
|
03.09.2025 22:33:56
Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen
Am Mittwoch zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.
Am Mittwoch notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.51 Prozent fester bei 6’448.26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 50.466 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.421 Prozent stärker bei 6’442.54 Punkten, nach 6’415.54 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’453.67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’416.17 Zählern.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’238.01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’970.37 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2024, wies der S&P 500 5’528.93 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9.88 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’508.23 Punkte. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Alphabet A (ex Google) (+ 9.14 Prozent auf 230.66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9.01 Prozent auf 231.10 USD), Campbell Soup (+ 7.22 Prozent auf 33.73 USD), DexCom (+ 6.22 Prozent auf 78.92 USD) und Western Digital (+ 4.99 Prozent auf 86.00 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Dollar Tree (-8.37 Prozent auf 102.03 USD), Intuitive Surgical (-5.95 Prozent auf 441.18 USD), PerkinElmer (-5.13 Prozent auf 83.36 USD), Diamondback Energy (-5.05 Prozent auf 142.29 USD) und APA (-4.87 Prozent auf 22.68 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 35’223’336 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.654 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:33
|Verluste in New York: Dow Jones legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
22:33
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
22:33
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
22:33
|Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
20:27
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
20:03
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20:03
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 stärker (finanzen.ch)
|
20:03
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)