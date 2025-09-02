Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’177 -0.1%  SPI 16’889 -0.1%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 24’037 0.6%  Euro 0.9379 0.0%  EStoxx50 5’367 0.3%  Gold 3’485 0.2%  Bitcoin 88’580 1.4%  Dollar 0.8014 0.1%  Öl 68.6 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
Übernahmeangebot: Banca Monte dei Paschi di Siena legt mehr für Mediobanca auf den Tisch
NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt
Tesla-Aktie im Fokus: Xiaomi SU7 startet fulminant - Marktanteile in China vor Umwälzungen?
Wie Experten die Intel-Aktie im August einstuften
Suche...
02.09.2025 08:36:36

Raiffeisen sucht einen neuen Präsidenten

(Mit Hintergrund ergänzt)

St. Gallen (awp) - Raiffeisen Schweiz erhält im nächsten Jahr einen neuen Verwaltungsratspräsidenten. Amtsinhaber Thomas Müller wird an der kommenden Generalversammlung im Juni 2026 nicht mehr kandidieren.

Mit dem Start in die neue Strategieperiode 2026 sei für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen, das Präsidium in neue Hände zu übergeben, lässt sich Müller in einer Mitteilung vom Dienstag zitieren. Er sass rund acht Jahre im Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz, viereinhalb Jahre war er Verwaltungsratspräsident. Müller hat Jahrgang 1965.

Er habe das Präsidium damals mit dem Ziel übernommen, die Genossenschaftsgruppe weiterzuentwickeln, so der abtretende Präsident. Raiffeisen habe in den letzten Jahren gute Geschäftszahlen präsentiert, sei hervorragend kapitalisiert und habe eine klare strategische Ausrichtung. 

CEO gefunden

Müllers Rücktrittsankündigung kommt drei Monate, nachdem Raiffeisen Schweiz nach monatelanger Suche einen neuen CEO präsentieren konnte. Der derzeitige Chef der Liechtensteinischen Landesbank, Gabriel Brenna, übernimmt per Anfang Dezember 2025 die Leitung der zweitgrössten Bankengruppe der Schweiz. Er tritt die Nachfolge von Heinz Huber an, der schon im Dezember 2024 von seiner Funktion zurückgetreten war.

Müller selber war 2021 als Raiffeisen-Präsident auf Guy Lachapelle gefolgt. Dieser war damals überraschend zurückgetreten, weil er im Zusammenhang mit einer Liebesbeziehung einen "sehr grossen Fehler" gemacht habe, wie er damals erklärte. Konkreter Auslöser war eine Strafanzeige wegen angeblicher Wirtschafts- und Börsendelikte in Lachappelles früherer Tätigkeit als CEO der Basler Kantonalbank. Das Verfahren wurde später eingestellt.

Kurs fortgeführt

Sein Nachfolger Müller war bei seiner Wahl nicht völlig unumstritten. Er geriet ins Visier der Medien: Im Fokus stand dabei seine frühere Tätigkeit als Finanzchef bei der Privatbank Sarasin, als diese die umstrittenen "Cum-Ex"-Finanzprodukte an Kunden verkaufte. Raiffeisen hatte aber schon vor der Wahl betont, dass Müller "im Rahmen des Rekrutierungsprozesses auf Rechts- und Reputationsrisiken geprüft" worden sei und keinerlei Vorbehalte bestünden.

Müller führte dann den von Vorgänger Lachapelle eingeschlagenen Kurs weiter und navigierte die Bankengruppe nach den Wirren um die Affäre Vincenz in ruhige Gewässer. Unter anderem machte er Raiffeisen Schweiz wieder zum Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg), nachdem es 2020 unter Protest zu einem Austritt gekommen war.

Raiffeisen baute in den vergangenen Jahren alle Geschäftsfelder aus. Die Erträge der Gruppe erreichten im vergangenen Jahr knapp vier Milliarden Franken, und der Gewinn kam bei 1,21 Milliarden zu liegen. Die genossenschaftlich organisierte Bankengruppe mit gut 200 Raiffeisenbanken beschäftigt gegen 12'0000 Mitarbeiter.

Der Verwaltungsrat wird den Nachfolgeprozess laut der Mitteilung nun umgehend starten.

rw/uh

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

08:27 Wenig Bewegung zum Wochenauftakt
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Weiter seitwärts
01.09.25 Logo WHS Cybersecurity-Riese CrowdStrike: Bewertung hoch – aber Wachstum intakt? Chart & Zahlencheck
01.09.25 Cyberabwehr: Schutz in einer digitalisierten Welt
01.09.25 SG-Marktüberblick: 01.09.2025
29.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
28.08.25 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’649.43 19.94 BHPSRU
Short 12’913.93 13.82 S2S3YU
Short 13’381.46 8.98 O5UBSU
SMI-Kurs: 12’176.52 01.09.2025 17:30:04
Long 11’623.10 18.72 SSTBSU
Long 11’396.81 13.82 BZDS0U
Long 10’900.46 8.88 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT steigen: Rheinmetall und Andoya Space planen Partnerschaft
BYD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Aufwind
Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030
Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten
Kursrally bei Cambricon Technologies-Aktie - Konkurrenz für NVIDIA aus China wächst

Top-Rankings

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}