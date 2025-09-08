Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nach Gewinneinbruch 08.09.2025 13:27:00

Porsche-Aktie legt zu: Porsche-Chef Blume rechnet wieder mit mehr Gewinn

Porsche-Aktie legt zu: Porsche-Chef Blume rechnet wieder mit mehr Gewinn

Nach dem Gewinneinbruch bei Porsche rechnet Vorstandschef Oliver Blume im kommenden Jahr wieder mit besseren Ergebnissen bei der VW-Tochter.

Volkswagen
93.99 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen
Er sehe 2025 als absoluten Tiefpunkt, sagte er am Rande der Automesse IAA Mobility in München. Mit den nun eingeleiteten Massnahmen sehe er gute Chancen, "im nächsten Jahr dann wieder durchstarten zu können".

Im ersten Halbjahr war der Gewinn des Sport- und Geländewagenbauers förmlich abgestürzt. Das Konzernergebnis der sechs Monate brach um 71 Prozent auf 718 Millionen Euro ein, die operative Umsatzrendite fiel von fast 16 auf 5,5 Prozent. Schuld seien vor allem das wegbrechende Premium-Geschäft in China und die neuen US-Zölle, hiess es. China und die USA sind für Porsche die beiden wichtigsten Absatzmärkte.

"Die Welt hat sich in kürzester Zeit komplett verändert", so Blume. Umsatzrenditen von 20 Prozent, wie sie Porsche noch in jüngster Vergangenheit angestrebt hatte, seien unter diesen Bedingungen schlicht ausgeschlossen. Aber, so Blume weiter: "Wenn sich Rahmenbedingungen in Zukunft mal wieder ändern, ist das durchaus möglich. Wir sehen bei Porsche ein gutes Potenzial, da wieder in den zweistelligen Bereich auch reinzufahren."

Allerdings: Die ganz fetten Jahre dürfte für die Branche wohl vorbei sein. "Die Party, die wir in der Automobilindustrie über Jahrzehnte gefeiert haben, die ist in dieser Form vorbei", so Blume, der auch VW-Konzernchef ist. "Es gibt jetzt eine Neuorientierung und da haben wir uns jetzt im Volkswagen -Konzern beherzt auf den Weg gemacht."

Die Porsche-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,64 Prozent auf 36,38 Euro.

MÜNCHEN (awp international)

