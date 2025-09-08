Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
|Nach Gewinneinbruch
|
08.09.2025 13:27:00
Porsche-Aktie legt zu: Porsche-Chef Blume rechnet wieder mit mehr Gewinn
Nach dem Gewinneinbruch bei Porsche rechnet Vorstandschef Oliver Blume im kommenden Jahr wieder mit besseren Ergebnissen bei der VW-Tochter.
Im ersten Halbjahr war der Gewinn des Sport- und Geländewagenbauers förmlich abgestürzt. Das Konzernergebnis der sechs Monate brach um 71 Prozent auf 718 Millionen Euro ein, die operative Umsatzrendite fiel von fast 16 auf 5,5 Prozent. Schuld seien vor allem das wegbrechende Premium-Geschäft in China und die neuen US-Zölle, hiess es. China und die USA sind für Porsche die beiden wichtigsten Absatzmärkte.
"Die Welt hat sich in kürzester Zeit komplett verändert", so Blume. Umsatzrenditen von 20 Prozent, wie sie Porsche noch in jüngster Vergangenheit angestrebt hatte, seien unter diesen Bedingungen schlicht ausgeschlossen. Aber, so Blume weiter: "Wenn sich Rahmenbedingungen in Zukunft mal wieder ändern, ist das durchaus möglich. Wir sehen bei Porsche ein gutes Potenzial, da wieder in den zweistelligen Bereich auch reinzufahren."
Allerdings: Die ganz fetten Jahre dürfte für die Branche wohl vorbei sein. "Die Party, die wir in der Automobilindustrie über Jahrzehnte gefeiert haben, die ist in dieser Form vorbei", so Blume, der auch VW-Konzernchef ist. "Es gibt jetzt eine Neuorientierung und da haben wir uns jetzt im Volkswagen -Konzern beherzt auf den Weg gemacht."
Die Porsche-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,64 Prozent auf 36,38 Euro.
MÜNCHEN (awp international)
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.07.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
