Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.87 Prozent höher bei 7’567.74 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.266 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.834 Prozent stärker bei 7’565.35 Punkten in den Handel, nach 7’502.78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7’554.35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’574.25 Punkten erreichte.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 3.89 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8’108.59 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, notierte der CAC 40 bei 7’927.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’016.65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 2.35 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8’257.88 Punkte. Bei 6’763.76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 19’003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 249.736 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

