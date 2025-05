LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von LVMH deutlich von 755 auf 550 Euro gesenkt und die Papiere folglich von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Der Gegenwind für den Luxussektor nehme zu, gerade in den USA, schrieb Analystin Carole Madjo in ihrer am Freitag vorliegenden Neubewertung der Branche. Die Erholungsstory könnte sich generell verzögern. Im LVMH-Kernbereich Mode und Lederwaren befürchtet die Expertin, dass in diesem Jahr keine Rückkehr auf den Wachstumsweg gelingt./ag/ajx;