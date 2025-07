Opendoor Technologies-Aktie: Steigende Volatilität weckt Vergleiche mit früheren Meme-Aktien

• Opendoor-Aktie verzeichnete einen starken Kursanstieg, der an frühere Meme-Aktien-Phänomene erinnert• Analysten zeigen sich bei Opendoor uneinig über das zukünftige Potenzial des Unternehmens• Opendoors Geschäftsmodell im iBuying-Sektor war in der Vergangenheit mit Herausforderungen konfrontiert

Opendoor Technologies: Die nächste Meme-Aktie?

Die jüngste Kursentwicklung der Opendoor Technologies Inc. ruft Erinnerungen an die Aktien-Hypes um GameStop und AMC wach. Daniel Kline von TheStreet merkt an, dass der Aktienkurs eines Unternehmens nicht immer mit seinen tatsächlichen Geschäftsaussichten korrelieren muss, wie das Beispiel von GameStop zeigte, das trotz eines jahrzehntelangen Niedergangs durch Reddit-Gruppen in die Höhe getrieben wurde. Opendoor, ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hatte, das traditionelle Immobilienmodell zu revolutionieren, indem es Verkäufern direkte Kaufangebote unterbreitete, schien einst vielversprechend. Dieses Geschäftsmodell, das Transaktionen durch Barauszahlungen vor der eigentlichen Notierung ermöglichen sollte, stiess jedoch schnell an seine Grenzen, da die Angebote im Vergleich zum offenen Markt zwangsläufig niedrig ausfallen mussten und wenig Verhandlungsspielraum liessen.

Aktueller Kursanstieg und Auslöser

Nach Massenentlassungen und einem Handelspreis von unter 1 US-Dollar seit April und unter 2 US-Dollar über weite Teile des Jahres, erlebte die Opendoor-Aktie in den letzten fünf Tagen an der NASDAQ einen Aufschwung. Das Papier verzeichnete in der vergangenen Woche einen Kursanstieg von 190 Prozent und beendete den Freitag bei 2,25 US-Dollar. Im vorbörslichen Geschäft am Montag geht der Anstieg um 27,56 Prozent auf 2,8700 US-Dollar weiter. Dieser Kurssprung erfolgte, nachdem Eric Jackson, Leiter von EMJ Capital und früherer Carvana-Bulle, am 14. Juli einen bullischen Post auf X veröffentlichte. Seit diesem Beitrag ist die Handelsaktivität der Opendoor-Aktien im Vergleich zum Vormonat um 140 Prozent gestiegen, so TipRanks. Jackson äusserte in dem Post die Erwartung, dass das Unternehmen im August sein erstes positives EBITDA erzielen werde, und lobte den neuen Ansatz der Zusammenarbeit mit Maklern anstelle des Wettbewerbs.

Das Geschäftsmodell und seine Herausforderungen

Opendoor operiert im Bereich des Kaufs, Verkaufs und Handels von Wohnimmobilien online mittels iBuyer-Technologie. Das Unternehmen kauft Immobilien direkt gegen Bargeld an, führt kleinere Reparaturen durch und verkauft sie dann gewinnbringend weiter. Historisch gesehen war Opendoors Geschäft jedoch eine Nische, mit etwa 3.000 verkauften Häusern in jedem der letzten beiden Jahre. Steigende Zinsen und ein sich verlangsamender Immobilienmarkt belasteten die Verkäufe und setzten das schuldenintensive Geschäftsmodell zusätzlich unter Druck. Im Mai erhielt Opendoor eine Delisting-Warnung von der NASDAQ, nachdem die Aktie über einen Monat lang unter einem US-Dollar gehandelt wurde, und stimmte im Juni der Zahlung von 39 Millionen US-Dollar zur Beilegung einer Klage von Investoren zu, die behaupteten, die Preisalgorithmen des Unternehmens seien nicht in der Lage gewesen, mit Marktveränderungen Schritt zu halten.

Analystenmeinungen und Ausblick

Analysten teilen grösstenteils die Ansicht, dass das Unternehmen ein begrenztes Potenzial hat. Die Wall Street vergibt im Konsens ein "Hold"-Rating für die Opendoor Technologies-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 0,83 US-Dollar pro Aktie impliziert laut TipRanks ein massives Abwärtsrisiko. Ryan Tomasello von KBW hat am 18. Juli ebenfalls ein "Hold"-Rating für Opendoor Technologies beibehalten und ein Kursziel von 1,00 US-Dollar gesetzt. KBW räumt zwar das Potenzial von Opendoor Technologies als Investment ein, bevorzugt aber bestimmte KI-Aktien mit grösserem Aufwärtspotenzial und geringerem Abwärtsrisiko. Daniel Kline von TheStreet schlussfolgert, dass Opendoor, ähnlich wie GameStop und AMC, ein begrenztes Geschäftsmodell besitzt und trotz des Interesses von Reddit und sozialen Medien, die Jacksons Prognose als Deckmantel nutzen, kein gutes Investment mit starkem Aufwärtspotenzial darstellt, sondern vielmehr eine weitere angeschlagene Marke mit einem fehlerhaften Geschäftsmodell und einem ausreichend niedrigen Aktienkurs für Manipulationen.

Redaktion finanzen.ch

