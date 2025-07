Nokia-Aktie fester: Nokia kämpft mit Umsatzrückgang - Netzwerkinfrastruktur soll Erholung bringen

Der finnische Telekommunikationsausrüster hatte bereits im Vorfeld des Berichts vom Donnerstag Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht, die hinter den Erwartungen zurückblieben, und die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt, da Währungseffekte in Höhe von 230 Millionen Euro und Zölle von 50 bis 80 Millionen Euro den Gewinn belasteten.

Wie Nokia mitteilte, rechnet das Unternehmen angesichts des erwarteten starken Wachstums im Bereich der Netzwerkinfrastruktur mit einer Verbesserung im weiteren Verlauf des Jahres, insbesondere im vierten Quartal.

Im zweiten Quartal sank der Umsatz von Nokias wichtigstem Segment Mobilfunkausrüstung im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent, sowohl in Nordamerika als auch in Indien war ein starker Rückgang zu verzeichnen. Die Ergebnisse in Nordamerika wurden durch Einnahmen aus einer Vertragsauflösung im zweiten Quartal des vergangenen Jahres verzerrt. In Indien waren die Umsätze durch die Zeitplanung von Projekten beeinträchtigt, so das Unternehmen.

Das Netzwerkinfrastrukturgeschäft entwickelte sich jedoch besser, die Umsätze in diesem Bereich kletterten im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent, was auf die starke Nachfrage von Cloud-Infrastrukturanbietern, den so genannten Hyperscalern, zurückzuführen ist.

In Helsinki zeigen sich Nokia-Aktien am Donnerstag zeitweise 0,08 Prozent fester bei 3,80 Euro.

Von Dominic Chopping

DOW JONES