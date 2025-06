Plug Power-Aktie im Höhenflug: Partnerschaftsdeal und Insiderkäufe treiben Kurs an

• Plug Power-Aktie am Montag mit Kurssprung nach Unternehmensmeldungen• Partnerschaft erweitert• CFO kauft Aktien

Die Plug Power-Aktie ist am Montag im Handel an der NASDAQ regelrecht explodiert: Mit einem Plus von 25,88 Prozent auf 1,22 US-Dollar schloss das Papier den Handelstag ab. Am Dienstag kann der Anteilsschein dann stellenweise um weitere 6,15 Prozent auf 1,295 US-Dollar zulegen.

Plug Power erweitert bestehende Partnerschaft mit Allied Green Ammonia

Für Aufmerksamkeit sorgte zum Wochenstart unter anderem eine neue Vereinbarung mit dem australischen Unternehmen Allied Green Ammonia (AGA). Wie Plug Power in einer Pressemitteilung bekanntgab, soll der US-Konzern demnach Elektrolyseure mit einer Kapazität von 2 Gigawatt für ein nachhaltiges Chemiewerk in Usbekistan liefern. Das Projekt für nachhaltige Kraftstoffe im Gesamtvolumen von 5,5 Milliarden US-Dollar soll grünen Wasserstoff in Form von Ammoniak, Diesel und nachhaltigem Flugkraftstoff produzieren und wird von der usbekischen Regierung unterstützt. Der Deal solle während des Tashkent International Investment Forum final abgeschlossen werden, heisst es weiter. Nach einem bereits bestehenden 3-GW-Projekt in Australien wächst die gemeinsame Projektpipeline der beiden Partner Plug Power und Allied Green Ammonia damit auf 5 GW.

"Diese jüngste Erweiterung unserer Partnerschaft mit Allied Green unterstreicht, wie Plug mit bewährter Elektrolyseurtechnologie und Umsetzung im industriellen Massstab die globale Wasserstoffwende anführt", wird Plug Power-CEO Andy Marsh in der Pressemitteilung zitiert. "Mit einer 5-GW-Partnerschaft, die sich nun über zwei Kontinente erstreckt, ist dies ein entscheidendes Beispiel für unsere Fähigkeit, Kunden zu beliefern, die die Zukunft der Energie gestalten", so Marsh weiter. Auch Allied-Green-Geschäftsführer Alfred Benedict betonte das Vertrauen in Plug Power: "Diese Vereinbarung spiegelt unser tiefes Vertrauen in das Team, die Technologie und die Fähigkeit von Plug wider, mutige, erstklassige Projekte umzusetzen. Gemeinsam schaffen wir bedeutende Impulse für die globale Dekarbonisierung - zunächst in Australien, jetzt in Usbekistan und in zukünftigen Regionen".

CFO deckt sich mit Plug Power-Aktien ein

Für zusätzliche positive Impulse bei der Plug Power-Aktie dürfte daneben am Montag aber auch noch eine Meldung aus der Chefetage gesorgt haben: So gab der Wasserstoff-Konzern bekannt, dass Finanzvorstand Paul Middleton am 9. Juni 650.000 Plug-Power-Aktien zum Durchschnittspreis von 1,03 US-Dollar pro Stück gekauft habe. Die Offenlegung des Aktienkaufs erfolgte über ein Pflichtdokument bei der US-Börsenaufsicht SEC. Bereits Anfang Juni hatte der CFO schon einmal Unternehmensaktien gekauft.

"Diese zusätzliche Investition spiegelt mein festes Vertrauen in Plugs Strategie und langfristige Wertschöpfung wider. Während wir unsere Strategie umsetzen und Marktakzeptanz gewinnen, sehe ich weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial und bin davon überzeugt, dass Plug weiterhin eine der attraktivsten Wachstumschancen im Energiesektor bietet", sagte Middleton laut Pressemitteilung.

Redaktion finanzen.ch