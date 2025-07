Neues US-Steuergesetz im Blick: Plug Power-Aktie volatil nach Höhenflug - Analysten äussern Bedenken

• Plug Power-Aktie steigt nach Steuer-Entwurf - fällt anschliessend wieder zurück• Neues US-Steuergesetz verlängert Förderungen für sauberen Wasserstoff bis 2028• Analysten-Meinung: Mehrheit rät zum Halten

Plug Power-Aktie im Fokus

Zum Wochenstart reagierte die Plug Power-Aktie mit einem kräftigen Anstieg auf neue Steuerpläne, die Gutschriften für grünen Wasserstoff verlängern sollen. Die Plug Power-Aktie kletterte am Montag an der NASDAQ letztlich um 28,45 Prozent auf 1,49 US-Dollar. Am Dienstag liess die Euphorie unter den Anlegern jedoch schon wieder etwas nach: Die Aktien zeigten sich letztendlich 5,37 Prozent tiefer bei 1,41 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel ging es dann 0,71 Prozent auf 1,40 US-Dollar nach unten, vorbörslich legt die Aktie am Mittwoch aber wieder 2,13 Prozent auf 1,44 US-Dollar zu.

In den letzten 12 Monaten haben die Anteilsscheine rund 38 Prozent an Wert verloren. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus auf rund 34 Prozent.

US-Steuergesetz beflügelt

Auslöser für den Kurssprung am Montag war ein neuer Entwurf des republikanischen Steuergesetzes "One Big Beautiful Bill" (OBBB). Dieser soll die begehrten 45V-Produktionsgutschriften für sauberen Wasserstoff bis 1. Januar 2028 verlängern - statt wie bisher angedacht bis 2026, wie Barron’s berichtete. Diese politische Unterstützung gab den Anteilsscheinen kurzfristig Auftrieb, doch die grundlegenden Herausforderungen von Plug Power bleiben und so bleibt es spannend wie sich die Aktie weiter entwickelt.

So sehen Analysten die Plug Power-Aktie

Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten 19 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für Plug Power abgegeben. Von ihnen empfehlen vier die Aktie zum Kauf, während elf dazu raten, die Anteilsscheine zu halten, und vier Analysten ein Sell-Rating vergaben - das bedeutet insgesamt ein "Hold"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1,29 US-Dollar, die Höchstprognose bei 3,50 US-Dollar und die Tiefstprognose bei 0,50 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt 8,51 Prozent unterhalb des letzten Schlusskurses von 1,41 US-Dollar (Stand: 01.07.2025).

Redaktion finanzen.ch