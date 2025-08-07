|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 22:27:00
Pinterest-Aktie knickt ein: Gewinn von Pinterest wächst nur minimal
Für Anleger des Internetkonzerns Pinterest wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend. Das Unternehmen hat seine Bücher geöffnet.
Pinterest mehr verdient. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,010 US-Dollar auf 0,06 US-Dollar und war damit niedriger als am Markt erwartet worden war: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten im Vorfeld bei 0,354 US-Dollar gelegen.
Die Pinterest-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE zeitweise um 13,33 Proent tiefer bei 34,09 US-Dollar.
Der Umsatz Zog unterdessen von 853,7 Millionen US-Dollar auf 998,227 Millionen US-Dollar an, Analysten hatten hier Erlöse von 974,9 Millionen US-Dollar erwartet.
Die Pinterest-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE zeitweise um 13,33 Proent tiefer bei 34,09 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Ink Drop / Shutterstock.com
