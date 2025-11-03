Pinterest Aktie 47103960 / US72352L1061
03.11.2025 08:32:00
Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pinterest legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.
Pinterest wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 0,416 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 34 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,72 Prozent auf 1,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 898,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,67 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 37 Analysten auf durchschnittlich 4,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,65 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Pinterest
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Pinterest stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.08.25
|Pinterest-Aktie knickt ein: Gewinn von Pinterest wächst nur minimal (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Ausblick: Pinterest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Pinterest gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.05.25
|Pinterest-Aktie zweistellig höher: Pinterest schafft es in die schwarzen Zahlen (finanzen.ch)
|
08.05.25
|Ausblick: Pinterest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
