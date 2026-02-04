Phillips 66 Q4 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Phillips 66 (PSX):

Earnings: $2.906 billion in Q4 vs. $8 million in the same period last year. EPS: $7.17 in Q4 vs. $0.01 in the same period last year. Excluding items, Phillips 66 reported adjusted earnings of $1.002 billion or $2.47 per share for the period.

Revenue: $36.333 billion in Q4 vs. $33.986 billion in the same period last year.