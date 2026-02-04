Phillips 66 Aktie 18376318 / US7185461040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.02.2026 13:28:44
Phillips 66 Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Phillips 66 (PSX):
Earnings: $2.906 billion in Q4 vs. $8 million in the same period last year. EPS: $7.17 in Q4 vs. $0.01 in the same period last year. Excluding items, Phillips 66 reported adjusted earnings of $1.002 billion or $2.47 per share for the period.
Revenue: $36.333 billion in Q4 vs. $33.986 billion in the same period last year.
Nachrichten zu Phillips 66
Analysen zu Phillips 66
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Der Schweizer Leitindex notiert am Mittwoch etwas höher. Der DAX zeigt sich minimal schwächer. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.