27.11.2025 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 53,59 EUR.

Die PayPal-Aktie konnte um 20:26 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 53,59 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 6'812 Punkten liegt. Bei 53,60 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 53,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 29'817 PayPal-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2025 erreicht. 69,17 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,60 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 7,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 28.10.2025 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,99 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 8.47 Mrd. USD gegenüber 7.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

