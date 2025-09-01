Partners Group-Aktie etwas fester: Partners Group ernennt Ex-ABB-Manager als Bereichsleiter

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Partners Group hat Tarak Mehta zum Partner und Co-Leiter des Bereichs Private Equity Goods & Products ernannt.

Der Vermögensverwalter engagiert mit dem Ex-ABB-Manager damit erneut jemanden mit industriellem Hintergrund von extern.

Mehta startet heute am Hauptsitz in Baar, wie Partners Group am Montag mitteilte. Gemeinsam mit Manas Tandon werde er den Geschäftsbereich mit Investmentexperten in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum leiten.

Bevor er zu Partners Group kam, war Mehta den Angaben zufolge CEO bei The Timken Company, einem US-Hersteller von Wälzlagern. Davor war er mehr als 26 Jahre bei ABB, zuletzt als President Motion Business.

Während der Zuger Asset Manager früher dafür bekannt war, seine Talente intern aufzubauen, hat Partners Group bereits vor Mehta in den vergangenen Jahren auch unter anderem Wolf Scheider von der deutschen ZF Group oder Sanjay Ravi von Microsoft ins Team geholt.

Partners Group-Aktien präsentieren sich an der SIX zeitweise 0,14 Prozent höher bei 1'099,00 Franken.

ys/uh

Zürich (awp)

Bildquelle: Keystone
